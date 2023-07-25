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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أمرابط ينتظر تحرك مانشستر يونايتد

أمرابط
أمرابط

ينتظر سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، تحرك مانشستر يونايتد، بعدما رفض اللاعب الانتقال لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أمرابط رفض العرض المقدم من ليفربول، بعد تواصل إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، من أجل معرفة موقفه من الانتقال للأولد ترافورد.

وأوضحت أن تين هاج يُصر على ضم اللاعب المغربي خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن سفيان أمرابط يتواصل خلال الساعات المقبلة مع إدارة اليونايتد لتقديم عرض رسمي للفيولا، من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمام كبير بالتعاقد مع أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن تمسك ناديه حال دون انتقال اللاعب للبارسا.

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