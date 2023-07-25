تفاصيل شخصيات فيلم "أبو نسب" بعد انتهاء تصويره

انتهي فريق فيلم أبونسب من تصوير المشاهد الأخيرة، اليوم الثلاثاء حيث أعلن مخرج الفيلم المخرج رامي إمام عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" فركش فريق أبو نسب، ومن المقررطرحه في صالات العرض في شهرأغسطس المقبل، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد تفاصيل شخصيات فيلم أبو نسب قبل طرحه.

محمد إمام

يستعد الفنان محمد إمام لـ طرح أحدث أفلامه السينمائية “أبو نسب”، حيث يظهر ضمن أحداث العمل بشخصية طبيب بشري ويعاني من أزمة النسب ويواجه عدد من المشكلات ف حياته في إطار كوميدي.

ياسمين صبري

وتجسد النجمة ياسمين صبري خلال أحداث فيلم أبو نسب تجسد شخصية مختلفة وجديدة عليها تماما، شخصية لايف كوتش، أي مدربة تنمية بشرية تساعد الأشخاص في معرفة أنفسهم وتخطى أزماتهم.

صلاح عبد الله

أعلن الفنان القدير صلاح عبدالله عن مشاركته فى فيلم "أبو نسب" كضيف شرف وسوف يجسد دور خال محمد إمام ضمن أحداث الفيلم.

هالة فاخر

تجسد الفنانة هالة فاخر شخصية والدة محمد عادل أمام في الفيلم ،ووالدة الفنان شيكو الذي يظهرضيف شرف في الفيلم .

وفاء عامر

تجسد الفنانة وفاء عامر ضمن أحدث فيلم "أبو نسب" والدة الفنانة ياسمين صبري.

ماجد الكدواني

يجسد الفنان القدير ماجد الكدواني شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري وييتعرض إلي أزمات عديدة ضمن الأحداث ويدخل السجن.

ماجد المصري

كما يشارك الفنان الكبير ماجد المصري في الفيلم كضيف شرف.

محمد ثروت

يشارك الفنان محمد ثروت حاليًا في فيلم "أبو نسب"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، حيث يظهر خلال الأحداث بدور ضيف شرف

أبطال فيلم أبو نسب

الفيلم من بطولة مجموعة من أبرز الفنانين أبرزهم:محمد إمام، ياسمين صبري وفاء عامر، ماجد الكدواني،محمد لطفي، علاء مرسي. صلاح عبد الله ،هالة فاخر، الفيلم من تأليف أيمن وتار،وإخراج رامي إمام،وإنتاج أحمد الجنايني.

قصه فيلم أبو نسب

وتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.