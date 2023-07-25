انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي قريبًا

ينتظر المواطنون إنتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها البلاد منذ بداية الأسبوع الماضي متاثرة بارتفاع درجة الحرارة وعدم مقدرة كميات الوقود المتاحة لتوليد الكهرباء على تغطية احتياجات المواطنين المرتفعة من الكهرباء ومن المقرر انتهاء الأزمة منتصف الأسبوع الجاري.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء تخفيف اعمال الكهرباء منذ بداية الأسبوع الماضي نتيجه لموجة الحارة الشديدة وزيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأوضح مدبولي أن تخفيف الأحمال سيستمر بالتناوب حتى منتصف الأسبوع الحالي كما سبق وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء انتهاء الأزمة خلال هذا الأسبوع الأمر الذي أكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء منذ نهاية الأسبوع الماضي بأن موعد انتهاء أزمه انقطاع التيار الكهربائي ستكون خلال يومين إلى ثلاث أيام.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عن استمرار وزارة الكهرباء في اعمال تخفيف الأحمال لحين عودة درجة الحرارة إلى طبيعتها وانخفاض الضغط على الشبكة وبالتالي انخفاض كميات الوقود المستخدمة في انتاج الطاقة.

وقال مصدر وزارة الكهرباء للوفد أن استمرار تخفيف الأحمال يتم مع تقليل فترات الانقطاع وعدد ساعات الفصل، مضيفا أنه تم الاتفاق على عدم تخفيف الأحمال عن القطاع الأكبر هو القطاع الصناعي والمرافق العامة والذي يمثل الضغط الأكبر على الشبكة القومية للكهرباء الأمر الذي أكده بيان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك موضحا أنه قد تراجع تخفيف الأحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات في وقت الذروة مما يدل على البدء في تقليل فترات الانقطاع بينما توقع مصدر أخر في وزارة الكهرباء أن هذه الأزمة قد تمتد لنهاية الشهر الجاري وربما تطول وقتا إضافيا لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.