ثروت سويلم: عقوبة حسين الشحات " ضعيفة"

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة ، أن عقوبة حسين الشحات نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضعيفة وليست بالطبع قوية، منتقدا قرار رابطة الأندية المصرية.



أضاف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أنه لم يكن يتخيل أن هذا الموقف يخرج من حسين الشحات، لأنه شخص علي المستوي الشخصي والإنساني رائع للغاية، وأنا احترمه، ولكن العقوبة كان لابد أن يتم اتخاذها سريعًا .

وتابع، أري أن عقوبة حسين الشحات قليلة وضعيفة بالطبع بسبب ما حدث، وأري أن حسين أيضا يري أنه فعل كان عليه أن لا يقوم به، ولكن الأمر يُحسب لرابطة الاندية أن يتم اتخاذ قرار سريع وأن لا يأخذ الأمر وقت أكبر من ذلك.

وواصل : لدينا أزمة فى الكرة المصرية أن القرارات تأخذ وقت طويل ، ولكن كنا فى رابطة الأندية أن نأخذ قرار بشكل سريع بسبب واقعة الشحات والشيبي