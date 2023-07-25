الأسهم اليابانية: نيكاي الياباني يغلق منخفضا

أغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية كبرى منها بنك اليابان المركزي.

الأسهم اليابانية

وانخفض المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.06% ليصل الى مستوى 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6%.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة بلغت نحو 0.18% ليصل الى مستوى 2285.38 نقطة.

وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ غدا الخميس ويستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية غدا الأربعاء.

أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع طفيف مع تراجع المؤشر الإسباني

أسهم أوروبا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم مدعومة بارتفاع أسهم شركات الطاقة والاتصالات وهو ما قابله مخاوف متزايدة من حدوث ركود في منطقة اليورو وتراجع البورصة الإسبانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وانخفض المؤشر الإسباني فى الأسهم الأوروبية 0.3% بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في وقت سابق من الجلسة بعد ظهور نتائج الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد والتي لم تسفر عن تحقيق التكتل اليميني أو اليساري أغلبية صريحة لتشكيل الحكومة.

وأظهر مسح تباطؤ أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة أكبر مما كان متوقعا في يوليو مع تراجع الطلب في قطاع الخدمات وانخفاض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ أزمة كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة فى الأسهم الأوروبية 1.5% مع زيادة أسعار النفط الخام نتيجة تقلص المعروض وزيادة التفاؤل بالإجراءات التحفيزية في الصين.

وارتفع سهم مجموعة فودافون فى الأسهم الأوروبية 4.1% بعد أن أعلنت ارتفاع إيراداتها في الربع الأول.