صعود في المؤشر السويسري.. الهدوء يسود الأسهم الأوروبية

ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم شركات الاتصالات، في حين تفوقت الأسهم السويسرية على نظيراتها الإقليمية بعد رفع توقعات أرباح شركة "نوفارتس" للأدوية.

الأسهم الأوروبية

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية عند مستوى 457.71 نقطة، بحسب الأسواق العربية.

كان المؤشر قد تعرض لضربة أمس الإثنين بعد تهاوي أسهم شركة "ريتشمونت" للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم "نوفارتس" فى أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 2.7% اليوم بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنيسة في أوائل الربع الرابع.

ودفع هذا المؤشر السويسري فى أسواق الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بنسبة 0.3% بعدما تصدر الخسائر في أوروبا أمس الإثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 فى أسواق الأسهم الأوروبية بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9% بعد أن هوى سهم شركة "تيلي2 إيه.بي" 9% بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة1.1% على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.

الأسهم اليابانية: "نيكاي" يغلق مرتفعًا بدعم من أسهم البنوك و"الرقائق"

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونغ كونغ وبورصات إقليمية أخرى.

وصعد المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 0.32% ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في اليابان.

وارتفع المؤشر فى الأسهم اليابانية بما يصل إلى 1% في بداية التعاملات مقتفيًا أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكاي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.

وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية (الأسهم اليابانية)، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18% متفوقًا بفارق كبير على 32 مؤشرًا فرعيًا في البورصة.

أسهم الشركات المالية والتكنولوجيا تقود ارتفاع وول ستريت مع ترقب نتائج:

وول ستريت

أغلقت وول ستريت على ارتفاع في جلسة الإثنين مدعومة بمكاسب أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في ظل ترقب المستثمرين الجولة المقبلة من النتائج الفصلية هذا الأسبوع.

ومن بين الشركات التي من المزمع أن تنشر تقاريرها هذا الأسبوع "تسلا" و"نتفليكس"، بينما تشمل القائمة أيضًا مزيدًا من البنوك الكبرى على شاكلة "بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس"، وذلك عقب صدور تقارير من بنوك أخرى مثل "جيه.بي مورغان" و"سيتي غروب" الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 16.87 نقطة، أو 0.37%، إلى 4522.29 نقطة، بينما زاد المؤشر "ناسداك المجمع" 131.25 نقطة، أو 0.91%، إلى 14242.26 نقطة.

وصعد المؤشر ​​"داو جونز الصناعي" 73.79 نقطة، أو 0.21%، إلى 34582.82 نقطة.