علي الحجار والجسمي .. أبرز نجوم غنوا لـ "طبطبة" قبل محمد رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان، تصدره تريند "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "تطبطب" التي شاركه في غنائها المغني اليوناني ستيفانوس.

وطرح رمضان، أغنية "تطبطب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" مساء الخميس 20 يوليو، ليتصدر التريند بعد ساعات قليلة من طرحها.

استخدم عدد من المطربين كلمة "طبطب" في اغانيهم، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد لـ أبرز نجوم غنوا للـ "طبطبة"

حسين الجسمي بـ "البنط العريض "

غني المطرب الإماراتي حسين الجسمي في 2020، أغنيته الشهيرة بـ" البنط العريض "و حقق الجسمي نجاحًا جماهيرًا كبيرًا من خلال مقطع "لاقيت الطبطبة"، على الرغم من طرحها في وسط أزمة كورونا العالمية.

ومازل مقطع "لاقيت الطبطبة" له سحره الخاص على الجماهير في كل حفلات حسين الجسمي.

وكانت كلمات الأغنية تقول :" حبيبي بالبنط العريض ،غالي واقرب م الوريد،حالتي تتشخص جُنون ،بيقولولي انا بيك مريض ،أتاري كُل ما احب فيك ،بدمنك وبقيت مزاج ،أتلحق بقى دي ف إيديك ،ما انت في لُقاك العلاج

آه لقيت الطبطبه ،واقوى لو ما انتش بعيد ،ضحكتك فيها كهربا ،بابقى زي واحد جديد ،حبيبي خدها ومني ليك ،مشتريك آه مشتريك ،فوق ما تتصور كمان ،والوحيد ولا ليك شريك ،لو انا هوصفك اوصف ايه ، ُقد فُل ابيض وفيه ، قلب بيدلدق حنان ،مِـلكي بقى وانا أدرى بيه ،آه لقيت الطبطبه

واقوى لو ما انتش بعيد ،ضحكتك فيها كهربا ،بابقى زي واحد جديد.

نانسي عجرم بـ" ياطبطب ودلع"

تصدرت التريند المطربة نانسي عجرم في عام 2006، عندما طرحت أغنياتها بعنوان "يا طبطب ودلع"، التي تعد ضمن الأغاني التي تتحدث فيها مع محبوبها، وتحكي عن كيفية سير علاقتهما، مشيرةً إلى أنه يرغب منها دائمًا أن تحتوي هي العلاقة عن طريق "الطبطبة"، ورغبت في أن يخبر المقربون منها محبوبها أنها تمر أحيانًا بفترات صعبة.

آية عبدالرؤوف بـ "طبطب عليا"

وكانت أغنية "طبطب عليا" للفنانة أية عبد الروؤف في 2019، سحرها الخاص عندما طرحت ، وكان لحنها غريب لذلك ثبت في أذهان الجمهور وكانت قصة الأغنية أنها تعاتب بالكلمات محبوبها وتريده أن يتعامل معها بشكل معين ويحن عليها.

وكانت كلمات الأغنية "طبطب عليا نسيني تعبي وإنت جنبي ضم فيا.. من قد إيه عايشة في عذاب مكنش ليا.. في الدنيا ضهر ابقى أنت ضهري اهتم بيا.. مش من فراغ سلمتلك ولا كان طبيعي أحنلك.. ده أنا من عذابي لجأتلك ومن الهموم.. عوضني نسيني الوجع هتعب أوي لو هتخدع.. قدر مشاعري ده لو هقع أنا مش هقوم.. طير لف بيا املاني فرح أنا نفسي أضحك لو شوية".

على الحجاربـ" طبطب بروحك"

وشارك بشجن كبيرالمطرب القدير على الحجار بـ "طبطب بروحك" لجمهور لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي نتج عنه العديد من الأزمات وتعرض عدد كبير من الشعب اللبناني للقتل وإصابتهم بالجروح البالغة، لذلك أهداهم الفنان على الحجار هذه الأغنية.

وقال الحجار: "طبطب بروحك على اللي حاسين بالقلق، وقول لهم في رب فوق لما خلق".

شادية بـ قالى كلام"

وغنت الفنانة الراحل شادية أغنية بعنوان "قالى كلام" واتلى غنتها ضمن فيلم "نص ساعة جواز"، وتقول كلماتها، "وطبطب الهوى علينا.. وفتح الهوى عينينا، قالي كلام أحلى كلام، من بعد ما قاله ما هنام".

مسار إجبارى ودياب بـ "حبة طبطبة"

كما غنى فريق مسار اجبارى ودياب، أغنية "حبة طبطبة" وتم طرح الأغنية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تدور فى إطار شعبى، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.