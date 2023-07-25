مجلس جامعة كفرالشيخ يعتمد نتائج طلاب الفرق النهائية

مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، الثلاثاء، جلسته الدورية بمكتب رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار عبد الله غلاب المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة.

واعتمد المجلس نتائج امتحانات البكالوريوس والليسانس لطلاب الفرق النهائية لكليات الجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على تعيين 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والطب البيطري في وظيفة أستاذ ، والتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية الرياضية والتمريض، والتعيين في وظيفة مدرس لعدد 4 من الهيئة المعاونة بكليات الصيدلة والتجارة والطب البيطري.

كما وافق مجلس جامعة كفرالشيخ على منح درجة الدكتوراه لعدد 7 من الباحثين في كليات التربية والزراعة والآداب والتجارة، كما تمت الموافقة على منح درجة الماجستير لعدد 34 من الباحثين في كليات التربية والزراعة والتجارة والصيدلة والتربية الرياضية وعلوم الثروة السمكية والمصايد والآداب.

ووافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراه المهنية لباحث بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 7 من الباحثين بكلية التجارة.

وجّه رئيس جامعة كفرالشيخ، بتكثيف جهود الجامعة في استمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.