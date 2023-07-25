القاهرة تسجل 42.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا الأربعاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

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وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة لنشاط الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 المحسوسة 42

السواحل الشمالية: العظمى 35 المحسوسة 38

جنوب سيناء: العظمى 41 المحسوسة 44

شمال الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 43

جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45