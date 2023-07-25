استخراج جواز السفر، استخراج الباسبور، جواز السفر، بهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن كيفية استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة لذلك، إذ لا يعرف الكثيرين المستندات التي تقدم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر.

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الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر "باسبور"

4 صور شخصية بشرط أن تكون ذات خلفية بيضاء.

صورة البطاقة الشخصية، والاطلاع على الأصل.

صورة المؤهل الدراسي، في حالة أن المهنة غير مدونة في بطاقة الرقم القومي.

موقف التجنيد للذكور.

الأوراق المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

4 صور شخصية حديثة وذات خلفية بيضاء.

شهادة الميلاد للأطفال الأقل من 15 عامًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري

طريقة استخراج جواز السفر إلكترونيًا

زيارة موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

إنشاء حساب جديد ووضع كلمة سر.

تسجيل البيانات المطلوبة لتجديد أو استخراج جواز السفر إلكترونيًا.

كتابة الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية.

الحاق الصورة الشخصية للمتقدم، بشرط أن تكون ذات خلفية بيضاء.

إلحاق موقف التجنيد للذكور.

إلحاق صورة المؤهل الدراسي، إذا لم يكن مكتوب في البطاقة الوظيفة.

إلحاق وثيقة الزواج للإناث.

دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.