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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طليقته في رمسيس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طليقته بـ16 طعنة 15 يومًا على ذمة التحقيقات برمسيس.

وفاة سيدة على يد طليقها 

 

وتباشر نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيقات في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقها بمنطقة رمسيس.

 

وكشفت التحريات عن أن المتهم أنهى حياة طليقته بحوالي 16 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها؛ بسبب أنها تركته وأخذت آثاث المنزل فأقدم على قتلها.

 

تمكن رجال المباحث عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها، أمرت بتشريح الجثة ثم دفنها، وندب الطب الشرعي.

 

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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