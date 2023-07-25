الـ 10 جنيهات تباع بـ 980.. العملات المعدنية الجديدة تثير الجدل (حقيقة أم شائعة)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعية خلال الأيام القليلة الأخيرة، صور لعملات معدنية جديدة من فئة 5 و10 جنيهات، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، زاعمين أن البنك المركزي المصري قام بإصدارها ومن المقرر طرح بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

العملة المعدنية المتداولة تذكارية وليست للتداول

وفي السياق قال اللواء عبد الرؤوف فاروق، رئيس مصلحة سك العملة، إن العملة المعدنية المتداولة بقيمة 5 جنيهات ليست في التداول العام، ولكنها عملة تذكارية يتم التعامل معها عادة كهدية أو منحة، ويقدم هذه العملة الاتحاد الرياضي المصري والشركات الرياضية للأفراد الذين يتعاملون معهم.

وأشار فاروق، في تصريحات له، إلى أنه يمكن لأي شركة أن تحصل على عملات تذكارية بعد تقديم طلب لمصلحة سك العملة، ويتم التحقق من المؤهلات والنشاطات التجارية للشركة، وبعد الموافقة على الطلب من قبل رئيس المالية ومصلحة سك العملة، يتم إصدار العملات التذكارية للشركة.

وفي المقابل لم يعلن البنك المركزي المصري عن إصدار أية عملات جديدة، بعد إصداره مؤخرًا عملة فئة الـ 20 جنيهًا في عيد الأضحى الماضي والمصنوعة بتقنية البوليمر.

عملات معدنية فئة 5 و10 جنيهات

البنك الأهلي المصري

وقد وجه مجلس الوزراء المصري رسميًا بإصدارها بمناسبة مرور 125 سنة على تأسيس البنك الأهلي المصري، على أن تكون العملات من فئات 1 جنيه و 5 جنيهات و 10 جنيهات، وتحمل العملات الحروف الأولى الإنجليزية من اسم البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt (NBE).

وتم نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية يوم 22 يونيو 2023، وتضمنت المادة الأولى من القرار أحقية وزير المالية في إصدار العملات السابق ذكرها، وكذلك نسب التركيب الكيميائي، والمقاييس الخاصة بكل عملة من كل فئة، وهي عملات فضية من عيار 720.

أسعار العملات المعدنية الجديدة

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار الأسعار التي سيتم بيع العملات التذكارية بها، والتي جاءت كالتالي: العملة من فئة 1 جنيه تباع بـ 750 جنيهًا مصريًا، والعملة من فئة 5 جنيهات تباع بـ 860 جنيهًا مصريًا، والعملة من فئة 10 جنيهات تباع بـ 980 جنيهًا مصريًا.