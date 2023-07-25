ضبط 8,500 كيلو جرام حشيش و5 متهمين مسلحين بدمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط و كفر البطيخ و كفر سعد وقسم شرطة دمياط الجديدة.

قطاع الأمن العام



وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تم ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام، و كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين و طبنجة فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.