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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 8,500 كيلو جرام حشيش و5 متهمين مسلحين بدمياط

حشيش
حشيش

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط و كفر البطيخ و كفر سعد وقسم شرطة دمياط الجديدة.

قطاع الأمن العام 


وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تم ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام، و كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين و طبنجة  فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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