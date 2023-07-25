رواد الفيسبوك يعلقون على فشل الشيف بوراك في قلب قدرة ورق عنب

فشل الشيف التركي بوراك أوزدمير في قلب قدرة لورق العنب للمرة الأولى، على عكس ما كان يتقن هذه الحركات رغم الأحجام الكبيرة لقدور الطبخ.

وأرجع وراد التواصل الاجتماعي هذا الفشل للظروف النفسية والصحية التي يمر بها الشيف بوراك بعد أزمته مع والده، الذي اتهمه ببيع حقوق ملكية اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

وقال رواد التواصل:" اصعب شيء على الإنسان هو ظلم الأقارب من أصعب المواقف انك تقف ضد واحد من عائلتك في المحاكم ربي يفرج عليك شيف بوراك هذه الضيقة".

وفسر آخرون هذا الفشل لكبر الحلة مقارنة بقية اللي كان بيقلبها يعني العيب في الحلة مش فيه هو".

دعوى قضائية

يذكر أن الشيف التركي بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، قام برفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

وظهر الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

ونفى والد الشيف التركي التهم الموجّهة إليه بالاحتيال، إذ أكّد في تصريحات صحفية أنه من حقه القيام ببيع حقوق ملكية نجله.

وتبدأ أولى جلسات المحاكمة في مدينة اسطنبول مطلع شهر سبتمبر المقبل، وهو التوقيت الذي سيبدأ فيه الشيف التركي بافتتاح مطعمه الجديد في اسطنبول.