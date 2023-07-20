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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

الشيف بوراك
الشيف بوراك

قرر الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، أن يقاضي والده بعدما باع حقوق ملكية باسمه.

 

ونشر الشيف بوراك، مقطع فيديو لمتابعيه، أوضح فيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، وأكد لمتابعيه أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

 

وأضاف بوراك، أنه لم يعد يمتلك أيّ مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلًا: "أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي".

 

وبعد الخلاف الذي وقع بين بوراك وبين والده، باع الأخير حقوق ابنه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه، وضمن الخلافات معارضة والده له بشأن ذهابه إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا العنيف.

 

وتأجج الخلاف بينهم بعدما قرر بوراك أن يساعد ضحايا زلزال تركيا، إلا أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة، وقرر قطع اتصالاته مع الده بعد هذه الأزمة.

 

وطالب بوراك، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

 

 

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