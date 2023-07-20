الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

قرر الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، أن يقاضي والده بعدما باع حقوق ملكية باسمه.

ونشر الشيف بوراك، مقطع فيديو لمتابعيه، أوضح فيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، وأكد لمتابعيه أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

وأضاف بوراك، أنه لم يعد يمتلك أيّ مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلًا: "أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي".

CZN Burak babasıyla davalık oldu:



"Emek hırsızlarına itibar etmeyin" pic.twitter.com/R2mIJ9IBzi — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) July 19, 2023

وبعد الخلاف الذي وقع بين بوراك وبين والده، باع الأخير حقوق ابنه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه، وضمن الخلافات معارضة والده له بشأن ذهابه إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا العنيف.

وتأجج الخلاف بينهم بعدما قرر بوراك أن يساعد ضحايا زلزال تركيا، إلا أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة، وقرر قطع اتصالاته مع الده بعد هذه الأزمة.

وطالب بوراك، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.