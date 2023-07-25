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الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أحدث ظهور للشيف بوراك على السوشيال

بوابة الوفد الإلكترونية

الشيف بوراك التركي تصدر  على مدار اليومين الماضيين محركات البحث العالمية، وذلك بعد أنباء أزمة إفلاسه، وظهوره بفيديو ليعلن أنّه اضطر إلى بيع سيارته الفارهة وذلك من أجل توفير المال حتى يتمكن من افتتاح مطعمه الجديد في إسطنبول.

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الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

وأوضح الشيف بوراك، من خلال فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد في إسطنبول بتركيا، وذلك بعدما كان يمتلك سيارة فارهة وسلسلة من المطاعم في ضواحي تركيا.

بدون والده

وكان آخر ظهور على السوشيال للشيف بوراك مع عائلته بدون والده، لتنهال عليه الآلاف من تعليقات المتابعين التي حرصت على دعم الشيف بوراك التركي وتهنئته بافتتاح المطعم الجديد

فيما اكتسب الشيف بوراك التركي شهرته الكبيرة على الصعيد الدولي بفيديوهات الطهي التي ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام وهو يحضر الأطعمة بشكل مميز ومبتكر، يعتبر بوراك واحدًا من أكثر الشخصيات الشهيرة في تركيا والشرق الأوسط، حيث يمتلك عدة مطاعم وأعمال تجارية ناجحة.

إفلاس الشيف بوراك

كما  زادت شهرته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتابعه الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تعاون معه عدد من الشركات الكبرى في حملات الإعلانية والتسويق.

تم تداول أخبار الشيف بوراك من خلال الصحف التركية فى الآونة الأخيرة، وقامت بنشر قصة إفلاسه، ، حيث ذكرت الصحيفة التركية أن الشيف بوراك لا يملك فى الوقت الحالي سوى مطعم واحد في مركز تسوق في إسطنبول يحمل اسمه، ومن المقرر افتتاحه، خلال شهر سبتمبر المقبل.

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