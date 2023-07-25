حالتها متأخرة جدًا.. القصة الكاملة لطفلة المترو

انتشرت في الساعات القليلة الماضية صورة مؤثرة لطفلة تعمل بائعة متجولة بإحدى محطات مترو حلوان، ويظهر على وجهها علامات زرقاء بالفم والأصابع تشير إلى إصابتها بمرض القلب.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، قصة طفلة المترو وطالب عدد كبير منهم مساعدتها ونقلها إلى أقرب مستشفى، خصوصًا أنها كانت تعمل لتدبير نفقات العلاج.

نشأة طفلة المترو:

تدعى طفلة المترو "حبيبة فراج"، وعمرها 14 عامًا، وتقيم في شارع بولاق التابع لمحافظة الجيزة، والدتها متوفية وعمرها عام فقط، ولها أخت تبلغ من العمر 17 عامًا، ويجعلها والدها تعمل بائعة في محطات المترو لتعالج نفسها بالمستشفى نظرًا لأنها تعاني من مرض في القلب.

قصة طفلة المترو:

وقال صاحب منشور طفلة المترو، المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي: "البنت زي ما أنتو شايفين شفايف زرقة وصوابع إيديها ورجليها كلها زرقة".

وأضاف: "عندها مشاكل في القلب واتكلمت معاها قالتلي أمي ميتة وأبويا بينزلني عشان أجيب فلوس أروح بيها المستشفي مش عارف إزاي ده أب حسبي الله، المهم اسمها حبيبة فراج ساكنة في بولاق عند البوسطة عند جامع اسمه جامع الأربعين وشكل أبوها معروف هناك".

وتابع: "ياريت لكل أهالي بولاق لو في دكتور قلب ينقذ البنت حرفيًا شكلها ممكن تموت في أي لحظة ولو جروب نوصل ليها بعد أذنكم دي شكلها يقطع القلب ممكن ننقذها ونساعدها ربنا يجعله في ميزان حسناتكم".

جمال شعبان يتدخل لعلاج طفلة المترو:

وبعد أن تداولت قصة "حبيبة، طالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، بمعالجة الطفلة والبحث عنها لتأتي إلى العيادة الخاصة به لتوفير العلاج اللازم لها، قائلًا: "الفيسبوك كله شغال منشن لجمال شعبان شوف البنت دي، اللي بتبيع في مترو حلوان شفايفها زرقاء والله أنا جاهز لاستقبالها حد يجيبها لي".

وكتب شعبان عنوان المركز الخاص به :"المركز في العاشر من رمضان، يوم السبت الساعة 2 ظهرًا، تيجي وهعملها فحوصات قلب مجانًا، خدام تراب مصر، وخادم قلوب مصر والإنسانية".

شعبان يصل إلى طفلة المترو:

وبعد مرور 24 ساعة، قام شعبان بنشر صورة يظهر فيها مع الطفلة حبيبة، وهى الفتاة التي كانت تعمل كبائعة في المترو حتى تتمكن من تغطية تكاليف علاجها من مرض القلب.

وفي تعليقه على الصورة، صرح شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "وصلنا لحبيبة واسمها الحقيقي نزهة، شكرًا للأخ شريف العلمي والأخ أحمد دياب اللي وصلونا بها، ويا حبيبة قلبك أمانة في قلوبنا".

مرض طفلة المترو:

وأضاف: "الطفلة حبيبة حالتها متأخرة جدًا، وتم الاتصال بالدكتور أحمد عزمي في معهد القلب القومي، لإجراء الفحوصات الخاصة للطفلة، لافتًا أنه تبين وجود بُطين واحد في القلب، إذ يوجد 2 بطين لكل قلب".