في أقل من 24 ساعة.. زلزال آخر يضرب ولاية أضنة بتركيا

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ولاية ‎أضنة بتركيا، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرض نفس الولاية لزلزال بقوة 5.5 درجة، حسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء.

وصباح اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب ولاية أضنة التركية، إلى جانب العديد من الهزات الأرضية التي تراوحت قوتها ما بين 2.1 إلى 3.5 درجة على مقياس ريختر، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر.



بدورها، قالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (5:44 صباحا بتوقيت غرينتش) بمنطقة كوزان بولاية أضنة على عمق أكثر من 11 كلم، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وقالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية إنه لا يوجد آثار سلبية حتى اللحظة بسبب الزلزال في أضنة.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم.

زلزال يضرب كهرمان مرعش

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، منطقة إلبيستان في كهرمان مرعش بتركيا، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية.



وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها، فإنه الزلزال وقع في تمام الساعة 13:48 بقوة 4.0 ريختر، وفقًا لتركيا الآن.

وأفادت الهيئة بأن الزلزال وقع على عمق 8 كم.

يذكر أن في 6 فبراير الماضي، تعرض جنوب تركيا وسوريا لزلزالين مدمرين، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضًا سوريا.

وبعد مرور تسع ساعات على وقوع الزلزال الأول، وقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 13:24 ظهرا بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر ووقع تحديداً في منطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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