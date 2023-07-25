عاجل.. زلزال قوي يضرب رفح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد سجلت اليوم الثلاثاء الموافق 25/07/2023، هزة أرضية علي بعد 730 كيلومتر شمال رفح.

وكشف المعهد في بيان رسمي له، إن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وحدثت في تمام الساعة 08:44:51 صباحًا بالتوقيت المحلي بخط العرض 37.67 شمالا وخط الطول 36.04 شرقا وعلى عمق 17.5 كم.

زلزال قوي يضرب رفح

و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.