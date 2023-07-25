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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. زلزال قوي يضرب رفح

زلزال
زلزال

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد سجلت اليوم الثلاثاء الموافق 25/07/2023، هزة أرضية علي بعد 730 كيلومتر شمال رفح.

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وكشف المعهد في بيان رسمي له، إن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وحدثت في تمام الساعة 08:44:51 صباحًا بالتوقيت المحلي بخط العرض 37.67 شمالا وخط الطول 36.04 شرقا وعلى عمق 17.5 كم.

 

زلزال قوي يضرب رفح

 

و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

 

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