اطلاق حملة "شارك.. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" لتأكيد دور العمال في بناء "الجمهورية الجديدة"

أنطلق صباح اليوم، أعمال النسخة الخامسة للدورة التثقيفية التدريبية والتي جاءت تحت عنوان "شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا"، وذلك للتأكيد علي أهمية الدور الذي قام به عمال مصر لدعم جهود "الجمهورية الجديدة"، واستمرار هذا الدور الإيجابي لاستكمال ما تم بناؤه، ويأتي ذلك تحت رعاية النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.

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وتتضمن النسخة الخامسة، ثلاث محاور من أجل الوصول إلي خلق جيل "واعي ومثقف" من القواعد العمالية وخاصة الشباب، حيث يتناول المحور الأول، شرح مبسط للقوانين ذات الصلة بالعمال واليات تنظيم "المفاوضة الجماعية"، المحور الثاني تنظيم جلسات حوار علي غرار جلسات "الحوار الوطني" للاستماع الي اراء العمال المشاركين وتسجيلها، المحور الثالث تحفيز العمال بأهمية المشاركة الإيجابية في الفاعليات الوطنية لدعم امن واستقرار الوطن.

حملة "شارك.. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا"

عيش: تطوير استراتيجية النقابة العامة لتتناسب مع الجمهورية الجديدة

وقال النائب خالد عيش، إن النقابة العامة تتبنى استراتيجية التثقيف النقابي منذ سنوات، ولكن تم تطويرها حتى تكون متسقة مع اهداف الجمهورية الجديدة عن طريق فتح قنوات اتصال مباشرة مع العمال والاستماع لكافة وجهات النظر لتكوين جيل من العمال قادر علي دعم جهود التنمية والمشاركة الفعالة حتى نصل الي هدف الـ 100 مليار دولار صادرات. وأشار إلي أن المشاركة الفعالة هي ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة، سواء علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتثقيف العمال هو بداية الطريق لتحقيق هذا الهدف، حيث يتم ومن خلال الدورات التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مناقشة كافة القوانين المتعلقة بالعامل والرد علي كل الاستفسارات حتى يكون لدينا عامل علي دراية كافية بما له من حقوق وما عليه من واجبات، للوصول الي الهدف الاكبر وهو خلق بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الاموال الاجنبية.

وأضاف عيش، أن مجتمع العمال كان في الصفوف الاولي خلال الاحداث السياسية التي مرت علي مصر في السنوات العشر الاخيرة ونجدد دعمنا لكل جهود التنمية والاستقرار لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق واقع افضل لعمال مصر.