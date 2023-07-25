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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودى يلتقى باريس سان جيرمان في لقاء نارى.. اليوم

النصر السعودي و باريس
النصر السعودي و باريس سان جيرمان

 يلتقي النصر السعودي نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المقامة على ستاد ناغي  بالمباراة الودية التي تقام باليابان.

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 ويخوض النصر السعودي  المباراة الخامسة الودية خلال فترة المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

 

 ويسعى فريق النصر السعودي لخوض مباريات كثيرة خلال الفترة الحالية استعدادًا لدوري أبطال آسيا الذي يُشارك فيها العالمي كوصيف دوري روشن السعودى.

 

 ويشارك النصر السعودي بعد أيام قليلة في بطولة عربية قوية كأس العرب للأندية ويشهد الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

 

 موعد النصر السعودي وباريس سان جيرمان في اللقاء الناري:

 من المقرر أن تبدأ المباراة التي تجمع بين النصر السعودي وباريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 1.20 مساءً بتوقيت القاهرة، و1.20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و2.20 مساءً بتوقيت الإمارات.

 القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان:

 تذاع مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان مساء اليوم على قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط.

 

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