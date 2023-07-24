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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودي يخاطب “الرياضة” بشأن ساديو ماني

ساديو ماني
ساديو ماني

دخل مسؤولو النصر السعودي فى مفاوضات جادة من أجل ضم صفقة ساديو مانى لاعب بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الحالية.

 

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النصر السعودي يخاطب “الرياضة” بشأن ساديو ماني

وتداولت انباء صحفية ان النصر السعودي اقترب من ضم ساديو ماني، بعدما تقدم بطلب لوزارة الرياضة السعودية، من أجل تمويل الصفقة.

وينوى مسؤولو النصر السعودي فى دفع قيمة عقد مانى من بايرن ميونخ الألماني المقدره بمبلغ 40 مليون يورو.

و قدمت إدارة النصر السعودي عرضا للسنغالى ساديو مانى راتب سنوي 40 مليون يورو، بعقد يمتد ل3 سنوات فيما ان اللاعب يريد 50 مليون يورو سنويًا".

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