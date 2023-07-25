أفكار تعليمية وترفيهية من مؤسسة مصر الخير لغرس قيم الابتكار والابداع للأطفال

يقدم عد من الخبراء والمتخصصين، بمؤسسة مصر الخير، القادرون على محاكاة عقول النشء، أنشطة فنية، وورش عملية وقصص متنوع، لغرس القيم التربوية السليمة للأطفال الذين تهتم بهم الدولة باعتبارهم المستقبل.



ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الخدمي الذي تقدمه المؤسسة من خلال "حكايات على أربع عجلات" على الجانب الثقافي والتوعوي للنشء بطريقة عملية، بمجموعة من القصص والكتب الملونة لتعمل على جذب انتباه الأطفال، ورسم البهجة على قلوب الصغار.

وقد شارك المؤسسة مع مسرح العرائس، لتقديم عروض مختلفة ومميزة، من خلال دمى مختلفة الأشكال، يستخدم فيها المحرك حركات يديه وذراعيه، للتحكم في العرائس، والتحدث بأصوات الشخصيات، لإيصال رسالة هادفة للأطفال بطريقة مبسطة، تنمي ذكائهم الاجتماعي.

وتشارك مؤسسة مصر الخير منذ يوم ١٦ يوليو لانطلاق معرض الكتاب الدولي المقام بمكتبة الاسكندرية والمستمرة حتى ٢٦ يوليو 2023، بنشاط المكتبة المتنقلة، لإيمانها بأهمية الارتقاء بمستوى الوعي والادراك الثقافي بين اوساط النشء والشباب، ممن تخصص لها برامج الحكي باستخدام مسرح العرائس والقراءة الحرة والالعاب الذهنية والإنشاد والألعاب التعليمية.



ويأتي الهدف الأسمى لنشاط المكتبة المتنقلة هو بناء عقول ورؤى القراء وتشجعهم على الاطلاع، وتنمية الفكر لديهم والحوار والإبداع والتعبير عن آرائهم وافكارهم بحرية.