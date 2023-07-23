برلمانية: أزمة الكهرباء قد تستمر حتى أكتوبر (شاهد)

أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن بيان الشركة القابضة للكهرباء بشأن مواعيد انقطاع التيار غير واضح، معقبة :" محتاجين لمذكرة تفسيرية لبيان مواعيد وآلية تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة لأن البيان غير واضح ".

وأضافت "الديب" خلال تصريحاتها ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن بيان الشركة القابضة لم يوضح إذا ما كان هذا الانقطاع سيكون بشكل عام أو أن هناك خريطة جغرافية سيتم قطع الكهرباء بناء عليها، معقبة:" البيان غير واضح وبيطرح أسئلة متعددة يعني ايه الحكمة من 10 دقايق قبل وبعد رأس الساعة".

وتابعت:"الحقيقة بقيت اسأل علشان مش فاهمة بيان الشركة القابضة"، لافتة إلى أن انقطاع الكهرباء غير مفهوم ولم يتم توضيح المسألة بالشكل الكافي، خصوصًا وأن وزارة الكهرباء أعلنت سابقًا وجود فائض في الطاقة فيجب توضيح السبب وراء تخفيف الأحمال.

وواصلت الديب أن أزمة انقطاع الكهرباء إذا كانت تتعلق بالغاز، فلن تنتهي خلال الأسبوع الحالي كما أعلن، خصوصًا وأن إيقاف التصدير للغاز مستمر حتى شهر أكتوبر، ما يعني أن هذه المشكلة قد تستمر حتى هذا التوقيت، لافتة إلى أن بيانات وزارة البترول بشأن الغاز الطبيعي، يتضارب مع بيانات وزارة الكهرباء والشركة القابضة، ولم يتم توضيح الوضع حتى الآن ولا يمكن أن نتنبأ بموعد نهاية الأزمة.

الشركة القابضة للكهرباء تصدر بيان توضيحي

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بيان أوضحت فيه السبب الرئيسي وراء فصل التيار الكهربائي على عدد من المدن والمحافظات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي استكى منه العديد من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وجاء في البيان “تنويه هام من الشركة القابضة لكهرباء مصر، السادة المواطنون، يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الاحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار”.

وأضاف البيان “نهيب بالسادة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظا على سلامتكم، مع الاخذ بالاعتبار إنه سيتم تفعيل ذلك النظام بدءا من منتصف ليل اليوم السبت الموافق 22-7-2023، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل”.