زلزال جديد يضرب وسط تركيا بقوة 5.5 درجة

أعلنت إدارة الكوارث التركية " آفاد"، عن وقوع زلزال وسط تركيا بقوة 5.5 ومركزه أضنة على عمق أكثر من 12 كم، عند الساعة 08:44.

فيما أعلن المركز الأوروبي لعلم الزلازل المتوسطي (EMSC) أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة ضرب وسط تركيا اليوم، الثلاثاء، على عمق 12 كم (7.46 ميل).

زلزال تركيا وسوريا

جدير بالذكر أن، ضرب جنوب تركيا وسوريا زلزالين مدمرين في 6 فبراير 2023، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضا سوريا.

وبعد تسع ساعات من الزلزال الأول، وقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 13:24 ظهرًا بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه منطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن عدد ضحايا الزلزالين في تركيا وسوريا تجاوز الـ 51000 قتيل و120000 مصاب.