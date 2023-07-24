العالم الهولندي يفجر مفاجأة صادمة.. زلزال مدمر يهز العالم خلال أيام قليلة

عاد العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، إلى الأضواء من جديد وتسبب في حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توقعاته التي تتحق بعد تحذيره عن وقوع زلزال قوي سيضرب تركيا وسوريا وهذا ما حدث بالفعل شهر فبراير الماضي.

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد

حذر العالم الهولندي الشهير، فرانك هوجربيتس، من وقوع زلزال مدمر خلال هذا الأسبوع الأخير من شهر يوليو، يمكن أن تصل شدته إلى 7.5 درجة على مقياس ريختر، دون الكشف عن المناطق المحتمل أن يضربها الزلزال.

العالم الهولندي

وكتب فرانك هوجربيتس تويتة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «قياسات الهندسة الكوكبية على مدار يومي الأمس واليوم، تظهر أن هناك احتمال حدوث زلزال بنسبة 75% خلال الأيام الأربعة المقبلة، وكما تشير القياسات إلى الزلزال المحتمل سوف يكون بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك بنسبة 50% ».

وأشار العالم الهولندي إلى أن هندسة الكواكب وارتباطها بدورة القمر، تشير إلى أن هناك أنشطة زلزلزية محتملة، تتجاوز شدتها 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، في ظل تنامي هذا الخطر، الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته في شهر أغسطس المقبل.

العالم الهولندي

العالم الهولندي وزلزال تركيا وسوريا

أثار فرانك هوحيربيتس، المتخصص في شؤون الزلازل، حالة من الجدل والصدمة لدي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم 3 فبراير : «عاجلًا أم آجلًا سيحدث زلزال في مناطق جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان بقوة 5.7 درجة مئوية».

واستهزاء رواد السوشيال ميديا بالأمر، إلا أن حدثت الصدمة وتفاجئ العالم بزلزال مدمر في صباح 6 فبراير ضرب تركيا وسوريا بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، والذي أسفر عن أكثر من 51000 قتيلاً و 120000 مصابًا، وخلّفا أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.

العالم الهولندي

وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفاع عدد القتلى على أراضيها، كما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 44.218 قتيلا مساء الجمعة 24 فبراير 2023.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5.914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرضت منذ حدوث الزلازل فجر يوم 6 فبراير والذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش لـ9136 هزة ارتدادية، وكانت آخر تلك الهزات الارتدادية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر والتي حدثت بمحافظة قونية وسط تركيا، عصر الجمعة 24 فبراير.