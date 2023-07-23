زلزال بقوة 4 درجات يضرب كهرمان مرعش بتركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، منطقة إلبيستان في كهرمان مرعش بتركيا، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها، فإنه الزلزال وقع في تمام الساعة 13:48 بقوة 4.0 ريختر، وفقًا لتركيا الآن.

وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 8 كم.

لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا في الأرواح أو الممتلكات.

وتعرض جنوب تركيا وسوريا لزلزالين مدمرين في 6 فبراير 2023، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضًا سوريا.

وبعد مرور تسع ساعات على وقوع الزلزال الأول، وقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 13:24 ظهرا بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر ووقع تحديداً في منطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش.

تجاوز عدد ضحايا الزلزالين في تركيا وسوريا تجاوز ال51.000 قتيل و120000مصاب.

تدابير احترازية خوفًا من زلزال إسطنبول

وفي سياق متصل، قررت تركيا أخيراً اللجوء لاتخاذ تدابير احترازية، تجنباً لكوارث في حال وقوع زلزال في إسطنبول، والذي من المرجّح أن تفوق قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وذلك عقب تحذيرات أطلقها خبراء الزلزال والجيولوجيا والبلديات بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد يوم السادس من شهر فبراير/شباط الماضي والذي خلّف آلاف القتلى والجرحى ودماراً هائلاً في البنى التحتية، فهل يمكن أن تخفف السلطات من تداعيات الزلزال الذي قد يضرب مدينة إسطنبول في المستقبل؟

وستبدأ السلطات التركية ببناء 350 ألف وحدة سكنية مضادة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل، علاوةً على أن الحكومة ستقدّم دعماً مالياً لأصحاب العقارات القديمة التي تحتاج إلى الصيانة والترميم، وفق ما أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى مؤخراً.

وقد تلقت الحكومة بالفعل نحو ألفي طلب من أصحاب العقارات في إسطنبول لترميم بيوتهم القديمة بدعمٍ من الحكومة، على ما أورد محمد أوزهاسكي وزير البيئة والتخطيط العمراني في مقابلةٍ تلفزيونية الثلاثاء.

وستقوم السلطات ببناء الوحدات السكنية المضادة للزلازل في أماكن سيتمّ اختيارها بعناية فائقة كي تكون بعيدة عن مركز الزلزال المتوقع، بحسب ما أعلن الوزير التركي.

ومن المرجّح أن تباشر الحكومة ببناء الوحدات السكنية في غضون عامين، وفق أوزهاسكي الذي أفاد أيضاً أن بعض المشاريع المتعلقة بمقاومة الزلازل ستنفذ على الفور.

كما أن الحكومة ستقوم على الفور بتقديم مبالغ مالية تتراوح بين 10 و25 آلاف دولارٍ أميركي لأصحاب العقارات التي قد تتضرر نتيجة الزلزال المتوقّع والذي يطلق عليه خبراء الزلازل والجيولوجيا اسم "زلزال مرمرة الكبير والمدمّر" والذي يمكن اعتبارهما بمثابة 4 زلازل وفق ما كشف قبل أشهر عالم الزلازل التركي الشهير ناجي غورور.

وكان زلزال السادس من فبراير الذي ضرب جنوب تركيا وامتد إلى سوريا المجاورة، قد أعاد التحذيرات بشأن زلزالٍ متوقع في مدينة إسطنبول إلى الواجهة.

ومنذ ذلك الحين يطالب خبراء الزلازل والجيولوجيا السلطات والبلديات بضرورة إيجاد مساكن مقاومة للزلازل لتفادي تداعياتٍ زلزال متوقع سيضرب إسطنبول.

وكان خبير الزلازل التركي ناجي غورور قد حذر قبل أشهر من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول، تفوق قوته 10 درجات، فيما دعا عمدة المدينة إلى الاستعانة بالعلم لتقليص الخسائر.

وقال الخبير التركي إن "هناك فجوة زلزالية في إسطنبول، وعندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر".

وأضاف أنه في بعض المناطق ستكون شدة الزلزال 10 درجات على مقياس ريختر، وسيكون عبارة عن زلزالين متتاليين، وبسبب شدتهما يمكن اعتبارهما 4 زلازل في وقت واحد.

وأشار إلى أن الجانب الآسيوي سيتأثر بنسبة أقل من الجانب الأوروبي، خصوصا في الأماكن القريبة من الساحل حيث سيكون قوياً جداً.

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