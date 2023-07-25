ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتحذير للمصطافين من الأمواج

يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ليسود طقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد المصطافين من ارتفاع الأمواج، إذ من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط، خاصة على مدن مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية.

وكشفت الأرصاد أن سرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 أمتار، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، لذا نصحت المصطافين بتوخي الحذر والحيطة.

وتنشر بوابة الوفد في سياق السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 يوليو:

درجات الحرارة

القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 41

- بنها 38 - 41

- دمنهور 37 - 38

- وادي النطرون 39 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 40

- الزقازيق 39 - 42

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 41

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 18

- رفح 37 - 40

- رأس سدر 37- 40

- نخل 38 - 40

- كاترين 37 - 39

- الطور 35 - 38

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 42 - 45

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 33 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 41 - 44

- شلاتين 41 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44.