طرح كراسة شروط لشركات النظافة بشرم الشيخ قبل المزاد بـ 24 ساعة

أثار قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بعد طرح كراسة الشروط الخاصة بشركات النظافة والمخلفات في مدينة شرم الشيخ، يوم 24 يوليو وتحديد اليوم التالي لجلسة المزايدة العلنية وهو يوم 25 يوليو 2023م، وهذا ما استغرابًا له الكثير من المواطنين والمستثمرين، بعد طرح كراسة الشروط قبل جلسة المزاد بـ 24 ساعة، وهذا غير المعتاد قانونيا.

و صرح الحاج عيد حسين رجل الأعمال بأن هذا القرار يشكل استثناءً غير مبرر، وأنه يتعارض مع الشفافية والنزاهة التي يتحلى بها اللواء خالد فودة وتعد هذه المسألة موضوع جدل كبير ويستحق التحقيق السريع للكشف عن الحقائق وراء هذا الإجراء غير المألوف.

هل يعلم أصحاب القرار بما يجري في الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ؟ هل تم النظر في تأثير هذا القرار على مصلحة المدينة وسكانها - نحن نعيش في زمن يتطلب مراعاة مصلحة الوطن قبل أي اعتبارات أخرى، وبالتالي فإن هذا القرار غير العادل يستحق التفتيش والتحقيق بعناية.

من جهة أخرى، أبدى المهندس نشأت عمران رأيًا قاطعًا بأن هذا القرار غير قانوني ويعد انتهاكًا لحقوق الدولة ينبغي على أصحاب المسؤولية أن يأخذوا هذه التصريحات بجدية وأن يوفروا التوضيحات اللازمة للمواطنين حول تفاصيل هذا القرار المثير للجدل.

إننا نطالب جميع أصحاب المصلحة بتحقيق سريع وشفاف يكشف النقاب عن كل تفاصيل هذا القرار والكشف عن المستفيد الحقيقي ودوافعه. لا يمكن أن تكون مصلحة فئة معينة هي الهدف من هذا القرار، بل يجب أن يكون التطوير والرقي بالمدينة هما الأساس في أي قرار حكومي يؤثر على مستقبل المجتمع.

وفي النهاية، فإن الجميع يتطلع للحفاظ على نزاهة العملية الحكومية وشفافيتها. لا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف إلا بالتعاون المشترك بين المسؤولين والمواطنين وأصحاب المصلحة. ندعو الجميع إلى وضع مصلحة الوطن أولوية، والتحرك بحذر وحكمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في مستقبل شعبنا ومدينتنا.