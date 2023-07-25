الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نازك السلحدار في ثوبها الجديد.. ليالي الحلمية تعود مع عبير صبري

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الفنانة المصرية عبير صبري متابعيها صورا جديدة، نشرتها على صفحتها في تطبيق "إنستغرام".

وظهرت عبير صبري خلالها وهي تتقمص شخصية "نازك السلحدار " التي قدمتها الفنان صفية العمري ضمن أحداث المسلسل المصري الشهير "ليالي الحلمية".

وكشفت عبير صبري عن حبها الشديد لشخصية نازك السلحدار، من خلال تعليق قصير قالت خلاله: "أنا بحب نازك السلحدار جدا.. تخيلوا لو تمكنت من العثور على مثل هذه الشخصية في الدراما مرة ثانية.. ما رأيكم؟".

وأشاد عدد كبير من المتابعين بإطلالة عبير صبري، بينما رأى البعض أنها لا تشبه الفنانة صفية العمري.

ومن أبرز هذه التعليقات: "في الصور أنت شديدة الشبه بالفنانة صفاء السبع في مسلسل رأفت الهجان"، و"دي شبه الممثلة صفاء السبع"، و"ممثلة شاطرة وتقدري تقدمي كل الأدوار والشخصيات" و"افتكرتك والله فعلا صفية العمري".

وكانت عبير صبري، شاركت في سباق رمضان 2023 بمسلسل يحمل اسم "جميلة" بطولة ريهام حجاج، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، وياسر علي ماهر، وعبير منير، ورحمة حسن، وريم سامي، ورحاب حسين، والمسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أيمن سلامة، ولم يحقق نجاحا لافتا، وتعرض لموجة حادة من الانتقادات.

أعمال عبير صبري
تعد النجمة المصرية عبير صبري من أهم الفنانات على الساحة العربية، حيث جمعت بين الجمال والموهبة، الأمر الذي ساعدها على التنوع في أدوارها.

درست عبير صبري في كلية الحقوق، إلا أنها لم تمارس مهنة المحاماة، وبعد وفاة والدها دخلت مجال الإعلام، حيث قامت بتقديم برنامج تلفزيوني يحمل اسم "السينما والصيف" على التلفزيون المصري، بعد ذلك احترفت التمثيل وشاركت في بطولة العديد من المسلسلات والأفلام منها "عصافير النيل، شجيع السيما، أبناء الشيطان، يوتيرن، عودة الأب الضال" وغيرها من الأعمال التي ساهمت في تكوين قاعدة جماهيرية لها.
 

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