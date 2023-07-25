رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة التظلمات

قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي إلى لجنة التظلمات للبت فيه.

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وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وفي سياق متصل رد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على ادعاء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في بيانه المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للاستفزاز من جانب محمد الشيبي المدافع المغربي ولاعب نادي بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وقال هاني سعيد:" إنه بالعودة لأحداث المباراة فإن حسين الشحات شارك بديلا عند الدقيقة ٧١ من عمر المباراة ولعب في الجانب الجبهة اليمنى للأهلي، في حين أن محمد الشيبي كان يلعب في الناحية الأخرى من الملعب ولم يحدث بينهما أي احتكاك أو التحام حتى من أي نوع".

أضاف المدير الرياضي أن محمد الشيبي غادر الملعب مصابا في الدقيقة ٧٣ أي بعد أقل من دقيقتين على نزول حسين الشحات للملعب وهو ما يؤكد أنه لم يحدث خلال تلك الدقائق أي التحام بينهما ينتج عنه ادعاء لاعب الأهلي بأنه تعرض للسب من جانب الشيبي، وأتحدى أن تظهر لقطة واحدة في المباراة تجمع اللاعبين خلالها.