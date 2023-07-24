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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سر تدخل رئيس بيراميدز في أزمة اعتداء حسين الشحات على الشيبي

سالم الشامسي
سالم الشامسي

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن سر تصعيد نادي بيراميدز ضد واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أصداء اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، جعلت سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز يؤكد ضرورة عدم التنازل عن حق اللاعب، ولهذا السبب بدأ بيراميدز في تصعيد الموضوع" 
وأضاف: "الفيديو الخاص باعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، تسبب في أصداء كبيرة داخل الصحافة المغربية" 
واختتم: "أزمة حسين الشحات والشيبي وصلت أيضا إلى ملاك بيراميدز في الإمارات"

الأهلي يخسر أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة 

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للهزيمة أمام  بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.
 

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