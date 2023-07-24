الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لميس الحديدي تطالب بابتعاد المغرب عن أزمة حسين والشيبي

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تداعيات صفعة "الشحات" لاعب الأهلي ضد "الشيبي" لاعب بيراميدز "وتصاعد الأمر.

وقالت: "ما حدث بعد المباراة سخيف ومشين ولاييلق بالنادي الأهلي بقدر وقيمة حسين الشحات المهاجم الكبير الذي استطاع إثبات نفسه واللاعب المحترف لايجب أن يستجيب لاية استفزازات وأن يكون لديه قدرة كبير على ضبط النفس".

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وتابعت" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: ": المهم في ظروف في كثيرة في الملعب وهو مايميو اللاعب المحترف من غيره وضبط النفس مهما تعرضت للاستفزازات وضغوطات في الملعب من مميزات الاحتراف".


وأكملت: "المفروض حصل صلح ونادي بيراميدز قبل الصلح وظننا أنه الأمر انتهى عند هذا الحد وتم تطبيق عقوبة إضافية من النادي الأهلي ضد" الشحات "وحتى لو قام" الشيبي ط بإشارات بذيئو لا بد من أن  تضبط أعصابك ولا تستلم لهذا الاستفزاز".


وعلقت على تصريحات الشيبي لمواقع مغربية أنه سيلجأ للسفارة المغربية قائلة:" هناك خطأ من لاعب يجب أن تطبق عليه العقوبة كأقصى غرامة أو عقوبة أيا كان نادية لكن لايجب أن يكون تناول الواقعة وكأنها مصرية مغاربية ويجب وأن تتم كافة العقوبات المغلظة تحت ولاء اتحاد الكرة المصري وعقوبات النادي الاهلي ضد لاعبه تحت مظلة القانون الرياضي المصري وأن لاتذهب في اتجاه آخر كونه لاعبا محترفا في الدوري المصري".


وشهدت مباراة الأهلي ونظيره نادي بيراميدز على مشاحنات في الملعب بعد تأخر لاعبي الأحمر في النتيجة، ما إدى إلى تراشق اللاعبين بعضهم بالألفاظ بعيدا عن التدخلات العنيفة التي شهدها اللقاء. ولكن على جانب الأخر شهد الثنائي محمد الشيبي وحسين الشحات على أزمة منفصلة بعيد عن المباراة بعد أن تلفظ لاعب بيراميدز بألفاظ ضد والدة وزوجة حسين الشحات أثناء المباراة مما جعل الشحات يخرج عن السيطرة عقب اللقاء. وتلقى المغربي صفعة وتبادلا للتراشق بينه وبين لاعب الأهلي حسين الشحات"

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