ميرهان حسين على البحر "زهرة ميدل ميست"

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة أثناء قضائها العطلة الصيفية في أحد الشواطئ الساحلية.

وظهرت ميرهان حسين كزهرة ميدل ميست في بستان الزهور، حيث ارتدت جمبسوت مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش ناعم باللون الفوشيا، وتزينت بالإكسسوارات الصيفية ذات الألوان المبهجة.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلة بحرية فوق كتفيها وزينته بقبعة صممة من الخوص المشرشب ووضعت مكياجًا جذابًا متناغمًا مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك الفاقع في الشفاه.

ميرهان حسين

ميرهان حسين من مواليد 28 أكتوبر 1982 ، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.

أبرز المعلومات عن زهرة ميدل ميست

تم جلب هذه الزهرة الحمراء المورقة من الصين إلى المملكة المتحدة منذ أكثر من 200 عام، وعلى الرغم من أنها نجت خلال تفجيرات الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تعتبر منقرضة في البرية، لذلك تعتبر زهرة ميدل ميست من أندر أنواع الزهور في العالم، والصنف الآخر الوحيد من الكاميليا الذي سمي على اسم بستاني لندن الذي جمعها في عام 1804 موجود في نيوزيلندا، وتتفتح الزهرة بلون وردي عميق لمدة شهر تقريبا في الربيع، وتوجد أزهار ميدل ميست والعديد من الكاميليا النادرة الأخرى في معهد موسيقي تم ترميمه في بريطانيا.