الأهلي يتوصل لاتفاق مع الجيش الملكي لضم رضا سليم

توصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاتفاق مع نادي الجيش الملكي المغربي للتعاقد مع اللاعب رضا سليم في الموسم المقبل.

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ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة للتعاقد م رضا سليم خلال الساعات الماضية وشهدت المفاوضات تقارباً في وجهات النظر.



ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن صفقة رضا سليم في الساعات القادمة ليصبح ثاني صفقات الموسم الجديد بعد إمام عاشور.



الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن إنضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.