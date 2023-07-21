انتقال رضا سليم إلى الأهلي مهدد بالفشل

لا يزال موقف موقف النجم المغربي رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي، غامضًا بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي لضم اللاعب المغربي في الفترة الحالية لتدعيم صفوفه لكن هناك مغالاة مادية من جانب مسؤولي نادي الجيش الملكي.

وقال أحمد شوبير الإعلامي الرياضي والحارس السابق للنادي الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية أن رضا سليم يلقي اهتمام من جانب القلعة الحمراء لكن المغالاة المادية تهدد إتمام الصفقة موضحًا أن النادي المغربي طلب 3 مليون دولار بالإضافة إلى 20% من إعادة البيع.

وأضاف شوبير أن هناك عروض أخرى من قطر والإمارات للحصول على خدمات رضا سليم في الميركاتو الحالي، لافتًا أن اللاعب متغيب عن التدريبات منذ 3 أيام للضغط على إدارة ناديه التي ترفض بيعه إلا برقم كبير.

وتعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني وميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم، بعد فترة احتراف قصيرة لمدة 6 أشهر بعد رحيله عن الزمالك في الشتاء الماضي.

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي مع الثنائي أحمد زيزو لاعب الزمالك ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز قال شوبير “على لسان مصدر مسؤول في الأهلي، كل ما تردد عن انتقال زيزو للأهلي عبر عرض أوروبي لا أساس له من الصحة ”.

وأضاف " لم تحدث جلسة أو كلام بين أمير توفيق وزيزو هو لاعب مهم ولكن لم تحدث أي مفاوضات،إذا كان هناك فرصة للتفاوض بناء على عقده فاللاعب مرحب به في أي مكان ولكن الأهلي ملئ بلاعبيه.

وعن موقف مصطفى فتحي “ الأهلي ليس طرفا في مصطفى فتحي وبيراميدز خلص كل حاجة، اللاعب من أفضل اللاعبين في مصر والأهلي لم يتدخل في تلك الصفقة من قريب أو بعيد ”.