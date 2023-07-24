أحمد موسى عن إيقاف الشحات: هل تطبق اللائحة على الأهلى فقط؟ (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد موسى، محاولات بعض الجماهير المصرية إشعال الفتنة بين الأهلي والشعب المغربي، بسبب أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، التي نشبت بينهما عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

وطالب الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد» مساء اليوم الاثنين، وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإخماد الفتنة وتهدئة الأجواء بين ناديا الأهلي وبيراميدز والأشقاء المغاربة، مؤكدًا أن بعض الجماهير المصرية تحاول إشعال الفتنة بين الأهلي والشعب المغربي، بسبب أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، التي نشبت بينهما في مباراة أمس.

وأضاف أحمد موسى،أن الدوري يعج بالمحترفين من عدة دول، لافتًا إلى أن التونسيين على معلول وسيف الجزيري يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة، كما أن لاعب الزمالك السابق المغربي أشرف بن شرقي معشوق لكل المصريين.

يجب على رابطة الأندية أن تعلي مصلحة الدولة المصرية

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب على رابطة الأندية أن تعلي مصلحة الدولة المصرية فوق أي اعتبارات، وأن تفرض عقوبتها على كل من يخطئ.

ولفت أحمد موسى، إلى أن عقوبة حسين الشحات كان يجب أن تصدر بصورة عاجلة، لأنها حدثت في مباراة مؤجلة، كما أنه تم توقيع جميع العقوبات على كافة اللاعبين

وأكد أن النادي الأهلي عاقب لاعبه حسين الشحات، فور واقعة اعتدائه على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز؛ لأنه أخطأ في حق الأهلي وحق نفسه، رغم أنه معروف عنه حسن الخلق واحترامه للمنافس.

وطالب أحمد موسى، بتفعيل العدالة على كل اللاعبين، مستشهدا بواقعة اعتداء باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي على محمد هاني لاعب الأهلي، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري.

هل تطبق اللائحة على النادي الأهلى فقط

وتابع الإعلامي أحمد موسى: العقوبات في «الدرج» ضد لاعبين أخطأوا، وليس لدينا مشكلة مع إدارة او جمهور، لكن محمد هاني ضُرب والرابطة لم تتحرك ولم تطبق اللائحة، متسائلا: هل تطبق اللائحة على النادي الأهلى فقط».

وأردف: “نتحدث دفاعا عن دولة القانون وسيادته على الجميع، وهناك أشخاص يجب أن تُحاسب، خاصة أن الرابطة كان يجب أن تتحرك في ملفات مهمة ولم تتحرك، وعليها أن تصحح الأوضاع الخاطئة”.