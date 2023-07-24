نتنياهو يُطلق تصريحات نارية بعد إقرار التعديلات القضائية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، عن أمله في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المُكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المُعارضة، حول خطة التعديلات القضائية المُثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الاثنين.

وأضاف نتنياهو في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست بندا رئيسيا في الخطة يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، أن المحاكم ستبقى مستقلة.

كما اعتبر أن إقرار البرلمان بندا رئيسيا في التعديلات القضائية مثل "خطوة ديمقراطية ضرورية".

وقال نتنياهو: "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".

خطة التعديلات القضائية:

وصوت البرلمان الإسرائيلي، الإثنين، لصالح بند "المعقولية"، أحد المقترحات الرئيسية في خطة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو اليمينية، وتسبب بانقسام في البلاد.

ويعني البند الحد من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة "غير منطقية".

ويخشى المعارضون أن تهدد الخطة المبادئ الديمقراطية في البلاد.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد، وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

من ناحية أخرى، اعتبر نتنياهو أن "رفض الخدمة يهدد الأمن والديمقراطية"، مؤكدا سعيه لتحقيق اتفاق واسع النطاق، كما قال إن "اليد الممدودة بقيت معلقة بالهواء.. لا نريد أن يتضرر جيشنا".

ولفت نتنياهو في خطاب متلفز ألقاه مساء الخميس بالقول "إننا نبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن حجة المعقولية وتعديل الحجة سيؤدي إلى تقوية الديمقراطية ولن يعرضها للخطر".