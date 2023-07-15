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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بعد نقله للمستشفى.. الإعلان عن الفحوص الأولية لحالة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الفحوص الأولية له "لم تجد شيئا غير طبيعي"، بينما يشير التقييم الأولي يشير إلى إصابته بالجفاف.

 

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إسرائيل.. نتنياهو يدخل الطوارئ في مستشفى شيبا بتل أبيب

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إسرائيل تنتفض ضد حكومة بنيامين نتنياهو

وأضاف المكتب أن "الأطباء يوصون بمواصلة خضوع نتنياهو لفحوص روتينية".

 

ونقل نتنياهو إلى المستشفى السبت، لكنه "في حالة جيدة" حيث يخضع لتقييم طبي.

 

وقال مكتبه إنه يعالج في مستشفى شيبا الإسرائيلي قرب تل أبيب، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

 

ونقل موقع والا، وهو موقع إخباري إسرائيلي بارز، عن مسؤول لم يذكر اسمه مقرب من نتنياهو، قوله إنه تعرض لإغماءة، لكنه كان على وعي تام في المستشفى.

 

ولم يتسن على الفور تأكيد التقرير.

 

ونتانياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل وصلت إلى 15 عاما، منها 12 عاما تواليا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه.

 

وتولت حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، وهي مجموعة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، السلطة في ديسمبر الماضي.

 

وفي سياق متصل نُقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بشكل عاجل إلى الطوارئ في مشفى شيبا بتل أبيب.

 

 

 

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