بعد إنتقاله للأهلي .. إمام عاشور من موهوبي دوري طلاب المدارس

أصدر نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة فيديو يرجع تاريخه لأكثر من 10 سنوات ، ويوضح الفيديو نشأة وخروج اللاعب الدولي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجديد ومنتخب مصر من دوري بيبسي لطلاب المدارس.

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ويُظهر الفيديو مهارات اللاعب إمام عاشور مع بعض اللاعبين بنفس الفئة العمرية ومن بينهم لاعب النادي الأهلي كريم فؤاد والمنتقل من نادي النجوم ، وذلك تحت أنظار محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ورئيس مشروع دوري بيبسي لطلاب المدارس وأحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق.

فيديو لابرز مهارات أمام عاشور في اختبارات نادي النجوم

الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن إنضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.