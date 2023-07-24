أحمد عصام يفجر مفاجأة عن حفل تامر حسني بالعلمين

أعرب الفنان أحمد عصام من خلال تصريحات له عن حفل النجم تامر حسني وكواليس مهرجان العلمين، ولحظات دخوله أمام الجمهور وهبوطه على المسرح طائرا.

أحمد عصام

أحمد عصام "فكرة الطيران دي فكرة تامر حسني"

كشف أحمد عصام من خلال تصريحات له أثناء ظهوره مع برنامج "مساء dmc" قائلا: "فكرة الطيران دي فكرة تامر حسني لأنه في فيلم تاج ظهر سوبر هيرو وكان بيطير طول الوقت، تصوير الفيلم استمر 3 شهور منهم شهر هو متعلق كل يوم 7 ساعات، لما جينا نعمل الحفلة استعان بنفس فريق العمل اللي معاه في الفيلم".

أحمد عصام

أحمد عصام "تامر طلع في 3 ثواني 40 متر"

وأضاف أحمد عصام معلقا: "بدأت أرسم شكل الحفل على جزء الطيران، تامر طلع في 3 ثواني 40 متر ودي حاجة مش أي حد يقدر يعملها لأنها صعبة لكن تامر حسني بيحب يعمل حاجات مختلفة، وفكرت إزاي أعمل شكل الألعاب النارية، وأن الـ3 ثواني نفس مدة طلوع الصاروخ، ركبت من عند رجليه ألعاب نارية وكأنها هي اللي أدته قوة الدفع والطيران".

أحمد عصام

أحمد عصام "تامر حسني خاض هذه التجربة من قبل"

وأشار أحمد عصام :"أن كل شيء كان أمنا خاصة أن تامر حسني خاض هذه التجربة من قبل خلال تصوير الفيلم".

من ناحية أخري، وافتتح تامر حسني أولى حفلات مهرجان العلمين يوم الجمعة 21 يوليو، وظهر لجمهور في بداية الحفل معلقا بالحبال من الجو، ومرتديا البدلة الخاصة بشخصيته في فيلمه الأخير "تاج".

تامر حسني

ومهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي يحيي حفلا هناك يوم الجمعة المقبلة 21 يوليو، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

تامر حسني

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

ويعرض لتامر حسني حاليا في السينمات فيلم "تاج".

حفل تامر حسني

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول شخصية البطل الخارق أو الـ"سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، أما الفنانة دينا الشربيني فتجسد دور مدرسة موسيقى.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.