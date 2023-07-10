حشود عملاقة وهتافات نارية في حب تامر حسني بأكبر حفل في لبنان

حشود عملاقة تضم الكثيرين ولحظات من التشويق والهتافات النارية من قِبل جمهور الفنان تامر حسني، واستقباله بالزفة والورود والتحيات وحملوه على الأعناق معبرين عن مدي حبهم، ليسجل الحفل أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مما أدى إلي إلغاء الكثير من الحفلات الفنية خلال الفترة الحالية، ولكن حفل تامر حسني تخطي كل الحواجز والقيود بجماهير وأعداد ضخمة.

تامر حسني

حشود عملاقة وهتافات نارية وتصفيق حار استقبالًا لتامر حسني:



استمرار الجمهور في الهتافات على تامر حسني، قبل صعوده للمسرح بمنتهى الحب والحماس، وعندما ظهر أمام محبيه، صرخ الجميع بأعلى صوت مع التصفيق الحار وسط صيحات عالية هزت أركان المسرح، و ظلت متواصلة ومستمره طوال الحفل، ووقف تامر حسني قائلًا لجمهوره: "صوتكم اللي مخلي رجلي مش شيلاني هغني إزاي طيب"، ثم وجَّه الشكر للشعب اللبناني والصحافة والإعلام على الاستقبال والحب الكبير له.

حفل تامر حسني في لبنان

تامر حسني

تامر حسني يشعل الحفل بأغنية "هرمون السعادة":

افتتح تامر حسني الحفل بأغنية "هرمون السعادة" ثم أغنيات "أنت اختيار، قولني كلام، هدلعني، حلو المكان، ليه طله، حبيتها يا ناس، عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، حلم سنين، بنت الإيه، كل مرة، أكتر حاجة، أنا ولا عارف، تليفوني رن، يانا يا مفيش، ارجعلي، نور عيني، ميحرمنيش منك"، وحرص على إهداء أغنية "كل سنة وأنت طيب" لمجموعه أفراد احتفالا بيوم ميلادهم.

حفل تامر حسني في لبنان

تامر حسني

لحظات إنسانية.. تامر حسني يوقف الحفل لإصابة أحد الحاضرين بالإغماء:



أوقف تامر حسني الحفل أكثر من مرة وطلب من الأمن الدخول وسط الجمهور لمساعدة بعض الحاضرين الذين أصيبوا بحالات إغماء من فرحتهم برؤيته وحماسهم الشديد وسط هذا الزحام الأسطوري، وامتنع عن الغناء حتى اطمأن على الجميع واستكمل حفله التاريخي وأنهى الحفل بعرض مسرحي أذهل الحضور من براعته وبراعة حركاته الراقصة مع فرقته الاستعراضية على أشهر أغانيه "عمري ابتدا، ياتاعبني، بغير عليها، اللي جاي أحلى، متوصينيش"، في ميدلي سريع.

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني يدعم المواهب المغمورة:

وقدم تامر حسني، موهبتين لبنانيتين ليا وكارولينا قابلهم الجمهور بمنتهى الترحاب واختتم الحفل بأغنيه "تاج" أحدث إصداراته، وتفاعل معها الجميع خصوصًا وكان هناك البعض من الجماهير يرتدون القناع الأحمر الخاص بشخصية تاج داخل فيلمه الجديد "تاج" وعادت صيحات الحب لمجرد إحساسهم أنه سوف يغادر المسرح وقال لهم تامر حسني: "طب هغني شوية كمان بس أوعدوني تخرجوا في هدوء"، وظل يغني مجددًّا ليعطي مساحة للخروج الآمن للجمهور.