مهرجان العلمين.. موعد وأسعار تذاكر حفل تامر حسني

يستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بدورته الأولى.

ومن المقرر أن يقدم المطرب تامر حسني، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر حسني، أسعار التذاكر التي وتترواح بين 7 فئات:

- الفئة الأولى بـ 7500 جنيه (طاولة كبار الشخصيات التي تضم 10 أفراد مقابل 75 ألف جنيه)

- الفئة الثانية (طاولة كبار الشخصيات وعددهم 6 فقط مقابل 21 ألف جنيه)

- الفئة الثالثة بـ 1500 جنيه.

- الفئة الرابعة بـ 800 جنيه.

- الفئة الخامسة بـ 700 جنيه.

- الفئة السادسة بـ 400 جنيه.

- الفئة السابعة بـ 300 جنيه.

مهرجان العلمين في دورته الأولى

يذكر أن ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى فعاليات مهرجان العلمين، وهو الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، المقام في مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.

ويقدم الإعلامي محمد شردي والإعلامية لبنى عسل، اليوم، الخميس، حلقة برنامج الحياة اليوم على الهواء مباشرة من مدينة العلمين الجديدة، وذلك في العاشرة مساء.

وتبدأ فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، كما سيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية.

كما سيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ "مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، وهي: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل المطرب تامر حسني، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفل لمغني الراب العالمي RUSS.

ويذكر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.