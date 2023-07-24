رسميًا.. راية يحصل على توقيع نجم زد

نجح نادي رايه بقيادة حسام عبدالعال في الحصول على خدمات رامز زيدان نجم نادي زد اف سي رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين 2023/2024.

راية يحصل على توقيع نجم زد

ووقع رامز زيدان لرايه في صفقة انتقال حر بعد.رحيبه عن صفوف زد بنهاية الموسم.

ويعد رامز زيدان أحد الأعمدة الأساسية بفريق زد ويمتلك خبرات كبيرة وسبق له الصعود للدوري الممتاز مع فريق زد (اف سي مصر ) سابقا .

يعد رامز زيدان أحد نجوم كوري القسم الثاني حيث حقق العديد من الإنجازات علي مدار السنوات الماضية بالصعود للدوري الممتاز مرتين.

رامز فرج ابراهيم الشهير برامز زيدان من مواليد 1996 بدايه مشواره مع كرة القدم مع اتحاد الشرطه لعب له خمس مواسم اربع مواسم في صفوف الناشئين وموسم وحد مع الفريق الاول مع طارق عبدالله المدير الفني للشرطة والذي له فضل كبير على رامز زيدان.

ويعد والد رامز زيدان اكبر الداعمين له خلال مسيرته مع الكرة ويقول رامز زيدان .." والدي اللي تعب معايا جدا وهو اللي حببني في كرة القدم وكان يدربني بشكل منفرد دايما بشكره جدا طبعا واي نجاح بوصله ده من اهتمامه بيا من صغري".

لعب رامز زيدان لأندية اتحاد الشرطه ونادي قنا ونادي اف سي مصر ونادي الاعلامين ونادي ابو قير للاسمده ونادي النصر القاهري ونادي زد اف سي .

ومن ابرز المدربين في مسيرته مع الكرة طارق عبدالله في ناشئين اتحاد الشرطه واحرز وقتها بطوله الدوري ووضع النادي في مكانه تليق به وسيد عيد الذي لعب معه في نادي النصر القاهري وتعلم منه الكثير سواء في الملعب أو خارج الملعب .

ثم طارق السيد حيث يقول رامز " مفيش كلام اقدر اوصف حبي له طور فيا حاجات كتير جدا وقدر يطلع مني كل حاجه في ٧ مباريات خلي مصر كلها تتكلم عني وده فضل ونعمه من ربنا الحمد لله حابب اوجهله كل الشكر والتحية ".

ثم احمد الكاس الذي تدرب تحت يده لفتره قصيره في نادي ابو قير.

ومن أهم الانجازات التي حققها رامز زيدان بطوله الجمهوريه مع اتحاد الشرطه ١٩ سنه والصعود مع نادي اف سي مصر للدوري الممتاز 2019 والصعود مع نادي زد اف سي للدوري الممتاز للمره الثانيه في تاريخي 2023

ومن ابرز محطاته الفترة التي انضم فيها لنادي الإعلاميين وحيث كان يلعب في مركز الجناح وتم توظيفه في مركز الظهير الأيمن في صدفه كانت الاجمل في مسيرته وغيرت مسار حياته مع الكرة 180 درجه حيث لعب في دوري الممتاز كظهير ايمن وأصبح متميز في هذا المركز وصاحب الفضل في ذلك جميل حلمي المدير الفني للاعلاميين وقتها .

ويعد نادي زد من أبرز محتطات رامز زيدان وخصوصا أن زد هو نادي اف سي مصر بالاسم الحديث وصعد معه للدوري الممتاز مرتين

ويقول رامز .."افضل موسم ليا علي الاطلاق هذا الموسم 2023 ويأتي بعده 2019 واعتبر 2023 هو الافضل لأن الصعود للممتاز له طعم مختلف خاصة بعد منافسة شرسة مع أندية كبيرة مثل وادي دجله والسكه الحديد.