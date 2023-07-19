ارتفاع شديد في حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة تتخطى الـ 44 درجة

ارتفاع شديد في درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

بالنسبة لحالة البحرين تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وتنشر "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30.

أكتوبر العظمى 38 الصغرى 27

بنهــــا العظمى 38 الصغرى 27

دمنهور العظمى 36 الصغرى 25

وادي النطرون العظمى 39 الصغرى 25

كفر الشيخ العظمى 37 الصغرى 27

المنصورة العظمى 38 الصغرى 27

الزقازيق العظمى 39 الصغرى 26

شبين الكوم العظمى 38 الصغرى 27

طنطا العظمى 38 الصغرى 27

دمياط العظمى 35 الصغرى 27

بورسعيد العظمى 36 الصغرى 24

الإسماعيلية العظمى 40 الصغرى 25

السويس العظمى 39 الصغرى 26

العريش العظمى36 الصغرى 24

رفح العظمى35 الصغرى 24

رأس سدر العظمى 40 الصغرى 27

الطور العظمى 36 الصغرى 26

طابا العظمى 38 الصغرى 27

شرم الشيخ العظمى 42 الصغرى 30

الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 25

العلمين الجديدة العظمى 32 الصغرى 24

مطروح العظمى 32 الصغرى 25

السلوم العظمى 37 الصغرى 23

سيوة العظمى 41 الصغرى 23

رأس غارب العظمى 41 الصغرى 28

الغردقة العظمى 42 الصغرى 29

سفاجا العظمى 41 الصغرى 29

مرسى علم العظمى 40 الصغرى 28

شلاتين العظمى 40 الصغرى 27

حلايب العظمى 37 الصغرى 29

أبورماد العظمى 38 الصغرى 28

رأس حدربة العظمى 36 الصغرى 29

الفيوم العظمى 40 الصغرى 26

بني سويف العظمى 40 الصغرى 27

المنيا العظمى 41 الصغرى 27

أسيوط العظمى 42 الصغرى 28

سوهاج العظمى 42 الصغرى 27

قنا العظمى 43 الصغرى 28

الأقصر العظمى 43 الصغرى 28

الوادي الجديد العظمى 45 الصغرى28

أبوسمبل العظمى 42 الصغرى27