الأرصاد تؤكد استمرار موجة الحر.. وهذه درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث لم تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة بهذا الشكل من قبل.

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من جانبها حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في الإصابة بالإجهاد الحراري، وقد يؤثر على القلب.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية لقناة سي بي سي، أن البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا أو القبة الحرارية.

وأكدت أن المرتفع الجوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة في درجة قريبة من الأرض، وبالتالي تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وكلما تم التقدم إلى المناطق الداخلية تقل نسب الرطوبة.

ونوهت الدكتورة منار غانم، على أن نسبة الرطوبة تصل إلى 40% خلال فترة النهار، في حين تصل نسبة الرطوبة إلى 55% على السواحل الشمالية، وتسود أجواء مائلة للحرارة رطبة خلال فترة الليل؛ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، و الأيام المقبلة سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح خلال فترة المساء.

وتابعت: "الموجة دي أول مرة تطول أوي كده، كنا متعودين تكون يومين أو ث أيام، لكن دي مكملة بدرجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها، وفي هذه الأجواء يلزم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وبالتحديد من 12 ظهرا وحتى 4 عصرا، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، و ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون".

ومن المتوقع انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة

العظمى الصغرى القاهرة 38 26 العاصمة الإدارية 39 26 6 أكتوبر 39 26 بنهــــا 38 26 دمنهور 37 25 وادى النطرون 39 26 كفر الشيخ 37 25 المنصورة 37 26 الزقازيق 39 26 شبين الكوم 38 26 طنطا 37 26 دمياط 35 25 بورسعيد 36 25 الإسماعيلية 39 25 السويس 38 26 العريش 36 24 رفح 35 24 رأس سدر 37 25 نخل 38 20 كاترين 37 18 الطور 35 26 طابا 40 26 شرم الشيخ 42 30 الإسكندرية 33 24 العلمين الجديدة 33 25 مطروح 33 23 السلوم 35 23 سيوة 42 24 رأس غارب 42 30 الغردقة 42 30 سفاجا 41 29 مرسى علم 41 29 شلاتين 41 30 حلايب 38 30 أبو رماد 40 29 رأس حدربة 38 29 الفيوم 41 26 بني سويف 41 26 المنيا 41 25 أسيوط 42 26 سوهاج 43 27 قنا 44 28 الأقصر 44 28 أسوان 45 29 الوادى الجديد 45 28 أبوسمبل 43 30