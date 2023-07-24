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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يقي من السرطان| طريقة عمل عصير الأناناس

عصير الأناناس
عصير الأناناس

عصير الأناناس من اشهى العصائر التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك، فيُعرف بفوائده المتعددة لإحتوائه على فيتامين سي، كما يعمل على تحسين عملية الهضم ويساعد في علاج عسر الهضم، كما يخفف من التهابات المعدة والتقلصات، كما يقي من تكون الأورام، لذا نقدم لك طريقة تحضيره.

 

عصير الأناناس

طريقة عمل عصير الأناناس

المقادير

- أناناس : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- الماء : 2 كوب

- عصير الليمون : 1 حبة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : 2 ملعقة صغيرة

 

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تقي من السرطان| طريقة عمل عصير فاكهة القشطة

طريقة التحضير

ضعي عصير الليمون، والأناناس، في الخلاط الكهربائي.

اغلي الماء في قدر على النار، ثم أضيفي إليه مزيج الأناناس وعصير الليمون.

 

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أضيفي العسل، والسكر، واغلي المكونات لدقائق إضافية، ثم اتركي المزيج يبرد ثم ضعيه في الثلاجة.

قدمي العصير مع مكعبات الثلج.

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