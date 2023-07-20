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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تقي من السرطان| طريقة عمل عصير فاكهة القشطة

عصير فاكهة القشطة
عصير فاكهة القشطة

 تُعرف فاكهة القشطة بفوائدها العديدة، بجانب مذاقها اللذيذ الذي يحبه أغلب الناس، إذ تعمل على  تعزيز صحة الشعر والبشرة، وتفيد في مكافحة السرطانات، كما أن لها دورًا كبيرًا في خسارة الوزن، ولذلك نقدم لك طريقة عمل عصير القشطة اللذيذة.

 

عصير فاكهة القشطة

 طريقة عمل عصير فاكهة القشطة:

 المقادير:

- القشطة: 4 حبات (فاكهة القشطة).

- حليب: كوب.

- الماء: كوب.

- العسل: 2 ملعقة صغيرة.

 

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 طريقة التحضير:

 اغسلي القشطة بشكل جيد ثم قطعيها بواسطة السكين إلى نصفين ثم استخرجي لب الفاكهة القشطة وضعيها في مصفاة كبيرة.

 بعد استخراج اللب قلبيه بملعقة كبيرة بشكل جيد حتى تنفصل البذور عن اللبن بشكل كامل.

 ضعي لب القشطة المصفى من البذور في الخلاط الكهربائي وأضيفي عليه كوب حليب وكوب ماء ثم اخلطي حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

 

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 اسكبي عصير فاكهة القشطة في إبريق كبير ثم ضعي الإبريق في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يبرد بشكل جيد.

 حضري كوبين كبيرين وضعي في كل كوب ملعقة صغيرة عسل ثم اسكبي العصير وحركيه وقدميه.

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