الأوقاف تطلق برنامج المنبر الثابت فى ألف مسجد

ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة المغرب بــ(1004) مساجد، خلال شهر أغسطس 2023م، ويسرّنا أن نعلن عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد.

وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء : 1/8/2023م ، عن موضوع: (ذكر الله وأثره في تقوية الإيمان).

2- الثلاثاء : 8/ 8/ 2023م ، عن موضوع: (فضلالدعاء وآدابه).

3- الثلاثاء : 15/ 8/ 2023م ، عن موضوع: (إصلاح ذات البين).

4- الثلاثاء : 22/8/ 2023م ، عن موضوع: (آداب الطريق).

الثلاثاء : 29/8/ 2023م ، عن موضوع: (حسن الظن بالله)

يأتي ذلك، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف).

الأسبوع الثقافي للأوقاف يتحدث عن "اسم الله الوليّ"‎



انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد ٢٣ يوليو 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "اسم الله الولي"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.



وقد أكد العلماء أن الله (سبحانه وتعالى) هو الولي، نعم الناصر، ونعم المعين، ومالك التدبير، ومدبر الأمر، يقول (سبحانه): "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ"، وهو (سبحانه وتعالى) ولي الذين آمنوا يتولى أمرهم كله نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، ومن كان الله وليه ومعه وناصره فلا عليه بمن عليه ومن معه، فهو سبحانه السميع دعاءهم، المجيب لهم، وأن أولياء الله (عز وجل) هم محبوه ومطيعوه، وهم العابدون له، فالولاية هي القائمة على العلم وعلى طاعة الله (عز وجل) وعلى إقامة الفرائض والبعد عن المعاصي، فأي فوز أعظم من أن يفوز الإنسان وأن يدخل في ولاية الله (عز وجل) وأن يكون الله (عز وجل) وليّه ومعه، وأن الولي الحق مؤدٍ للطاعات، قائم على حدود الله (عز وجل) ولا يطعم أهله ولا زوجه ولا أهله ولا أبناءه إلا حلالا، فالله (عز وجل) هو الولي الذي تولى شئون جميع خلقه فاستحق الحمد لذاته.