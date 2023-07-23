مناقشة دعم الإيسيسكو لجهود جمهورية القمر في تعزيز الرعاية الصحية

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتورة لوب ياقوت زيدو، وزيرة الصحة والتضامن والحماية الاجتماعية والنهوض بالمرأة في جمهورية القمر المتحدة، حيث بحثا التعاون بين الجانبين في تعزيز الوعي الصحي، ودعم النساء والفتيات، وتوفير الرعاية بالصحة العامة والنفسية.

وخلال اللقاء، الذي تم يوم السبت (22 يوليو 2023) في مدينة موروني، أكد الدكتور المالك الاهتمام الكبير الذي توليه الإيسيسكو، في رؤيتها واستراتيجية عملها، لقضايا الصحة باعتبارها مقوما أساسيا من مقومات تنمية المجتمع، مبرزا جهود المنظمة في دعم الدول الأعضاء بالمجال الصحي، عبر تنفيذها العديد من البرامج والمشاريع في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والصحة، وتنظيم القوافل الطبية الاجتماعية التربوية.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة لوب التحديات التي تواجه جمهورية القمر المتحدة في مجالات الصحة الجسدية والنفسية، وقضايا المرأة والطفولة والشباب، مؤكدة الحاجة الملحة إلى الاستفادة من دعم الإيسيسكو لتدريب العاملين في المجال الصحي، وإنشاء مراكز للعناية بالصحة النفسية للأطفال ذوي الهمم، ومراكز تأهيل ضحايا المخدرات، وأشادت بقوافل الإيسيسكو التربوية والصحية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل دعم جهود الوزارة لتعزيز مكانة المرأة في جمهورية القمر المتحدة، والمساهمة في تأهيلها اقتصاديا من خلال الأنشطة المدرة للدخل، ودعم النساء رائدات الأعمال.

الدكتور سالم بن محمد المالك و الدكتورة لوب ياقوت زيدو

بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو والاتحاد الإفريقي لكرة القدم

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيدة كنيزات إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حيث بحثا آفاق التعاون بين المنظمة والاتحاد، خصوصا تشجيع النساء في العالم الإسلامي على الانخراط في الأنشطة الرياضية، وترسيخ القيم من خلالها.

واستهل الدكتور المالك اللقاء، الذي جرى اليوم في مدينة موروني، بالتعبير عن شكره للسيدة كنيزات على مشاركتها القيمة في منتدى الإيسيسكو الدولي الأول: "المرأة في الرياضة" الذي احتضنته المنظمة في شهر يناير الماضي، منوها بالنجاحات التي حققتها خلال مشوارها المهني، لتصبح إحدى أيقونات الرياضة في جمهورية القمر المتحدة وإفريقيا، وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم السبت (22 يوليو 2023) وحضره من الإيسيسكو كل من السيدة راماتا ألمامي مباي، رئيسة قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، والسيد عادل بوراوي، مستشار المدير العام المكلف بهيئات الإيسيسكو الخارجية في مجال اللغة العربية، تم التعريف بمبادرة المنظمة لإعادة دمج أطفال الشوارع من خلال الرياضة وتحديدا كرة القدم، والتأكيد على إيمان الإيسيسكو بأهمية تحفيز المشاركة النسائية في إفريقيا وفي العالم الإسلامي في الأنشطة الرياضية، ومنها كرة القدم، ودعم القيادات النسائية صلب الهياكل الرياضية الوطنية والدولية.

